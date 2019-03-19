Как «Зенит», футболисты и их жены поздравляли Кокорина в СИЗО с днем рождения
Одноклубники нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина не забыли о своем попавшем в беду соратнике. Находящемуся уже полгода в СИЗО «Бутырка» девятому номеру сине-бело-голубых сегодня исполнилось 28 лет.
В числе первых, напомним, его поздравила жена. Затем к поздравлениям присоединился уже «Зенит».
Александру Кокорину — 28! С днём рождения! pic.twitter.com/WbmInP7mPv— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) 19 марта 2019 г.
Супруга полузащитника петербургской команды Юрия Жиркова Инна также отметила дату:
Бывший вратарь «Зенита», зимой ушедший в греческий «Олимпиакос», Юрий Лодыгин, пожелал Александру терпения.
Как всегда, оригинально поздравил Кокорина один из главных его друзей в «Зените» – Артем Дзюба: «С Днём Рождения, Хрю!»
Сам Кокорин ранее в разговоре с правозащитниками заявил, что никаких подарков не просил, но от торта не стал бы отказываться. Получит ли футболист на 28-летие сладкий сюрприз, в руководстве «Бутырки» пока не уточнили.
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Кокорина. В марте 2018 года нападающий перенес операцию на колене. Теперь, по словам адвоката футболиста Татьяны Стукаловой, травмированный сустав болит из-за недостатка нагрузки. Если футболист не будет разрабатывать колено, то это может закончиться заменой сустава. Кроме того, во время электрофореза Кокорин якобы получил ожог. Однако руководство ФСИН утверждает, что ничего страшного со спортсменом не происходит, а все его беды оттого, что он мало двигается.
Справка:
Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы. Первый произошел, по данным следствия, около 8.30 мск, когда несколько мужчин у гостиницы «Пекин» напали на водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили заднюю дверь машины. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где ими был избит глава департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергей Гайсин также получил от одного из них удар по лицу.