Как «Зенит», футболисты и их жены поздравляли Кокорина в СИЗО с днем рождения

Одноклубники нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина не забыли о своем попавшем в беду соратнике. Находящемуся уже полгода в СИЗО «Бутырка» девятому номеру сине-бело-голубых сегодня исполнилось 28 лет.

В числе первых, напомним, его поздравила жена. Затем к поздравлениям присоединился уже «Зенит».

Супруга полузащитника петербургской команды Юрия Жиркова Инна также отметила дату:

скриншот историй страницы Инны Жирковой в Instagram.com/innazhirkova

Бывший вратарь «Зенита», зимой ушедший в греческий «Олимпиакос», Юрий Лодыгин, пожелал Александру терпения.

скриншот историй страницы Юрия Лодыгина в Instagram.com/lodygin1

Как всегда, оригинально поздравил Кокорина один из главных его друзей в «Зените» – Артем Дзюба: «С Днём Рождения, Хрю!»

Сам Кокорин ранее в разговоре с правозащитниками заявил, что никаких подарков не просил, но от торта не стал бы отказываться. Получит ли футболист на 28-летие сладкий сюрприз, в руководстве «Бутырки» пока не уточнили.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Кокорина. В марте 2018 года нападающий перенес операцию на колене. Теперь, по словам адвоката футболиста Татьяны Стукаловой, травмированный сустав болит из-за недостатка нагрузки. Если футболист не будет разрабатывать колено, то это может закончиться заменой сустава. Кроме того, во время электрофореза Кокорин якобы получил ожог. Однако руководство ФСИН утверждает, что ничего страшного со спортсменом не происходит, а все его беды оттого, что он мало двигается.