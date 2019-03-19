На петербургских электробусах перед выпуском на маршрут поменяли лозунги. Никто не смог объяснить, чем был плох «Город чистой красоты»

На новых электробусах, которые 19 марта официально выпустил на маршрут врио губернатора Петербурга Александр Беглов, к презентации поменяли надпись на борту. Вместо фразы «Город чистой красоты» появилось «Петербург в движении».

Было:

Ни «Бакулин Моторс Групп», поставившее новую технику, ни ГУП «Пассажиравтотранс» не дали комментариев по поводу изменившегося лозунга. По информации нашего издания, слоган изменили по указанию из городской администрации. Собеседники «Фонтанки» не смогли назвать точную причину, но поделились предположением: «Город чистой красоты» на фоне плохой уборки города в зимний период воспринимался бы как издевательство. По неподтвержденным данным, на изменение наклеек могли потратить 250 тысяч рублей.

Стало:

Напомним, что все 10 электробусов будут курсировать по маршруту №128 от Наличной улицы до Аптекарской набережной. «Фонтанка» подробно писала о новой технике, закупленной осенью «Пассажиравтотрансом» у «Бакулин Моторс Групп» за 214 млн рублей. Электробусы менее шумны, при этом экологичны и дешевле в эксплуатации. Они располагают запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составляет 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27.