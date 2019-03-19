Суд оставил без удовлетворения страдания москвича от феминистской рекламы Reebok

Кунцевский районный суд Москвы не признал оскорбительной рекламу, предлагающую пересесть с иглы мужского одобрения на лицо. Владельцу бренда Reebok не придётся ни платить, ни извиняться.

Как сообщили в пресс-службе суда, 19 марта требования Олега Воронина к компании «Адидас», в которую входит Reebok, рассмотрели за одно заседание. Руководитель столичного пиар-агентства пытался отсудить 200 тысяч рублей, в которые он оценил нравственные страдания от феминистических слоганов.

Кроме компенсации Воронин хотел получить публичные извинения за вред душевному здоровью. Суд ничего оскорбительного в кампании не увидел и полностью отказал в иске.

Рекламная кампания о «развеивании мифов о традиционных женских и мужских занятиях», героинями которой становятся сильные медийные женщины, уже давно идет за рубежом, но в России отметилась скандалом. Акцию «Be more human» трансформировали в «Ни в какие рамки», одной из участниц стала Залина Маршенкулова. Подписей к её фотографиям было несколько, но Рунет вскипел после одной: «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо». Международное руководство Reebok заявило, что подобный вариант не согласовывало.