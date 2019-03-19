Путин попросил следствие не использовать рассмотрение уголовных дел в особом порядке как прикрытие «некомпетентной работы»

Не затягивать уголовное судопроизводство, пореже отправлять обвиняемых в изоляторы и внимательней присматриваться к делам, обвиняемые по которым признали вину и согласились на особый судебный порядок, – об этом Владимир Путин попросил прокуроров.

К представителям Генпрокуратуры президент обратился на расширенном заседании коллегии 19 марта. Он отметил, что требования уголовно-процессуального законодательства должны соблюдаться строго, и в первую очередь напомнил о «разумных» сроках судопроизводства.

«Избрание такой меры пресечения, как содержание под стражей, должно соответствовать тяжести предъявленного обвинения», – добавил глава государства и отметил, что «некоторые работники следствия» отправляют обвиняемых в изоляторы, как им кажется, «для более качественного расследования».

Он также попросил представителей прокуратуры «крайне ответственно относиться к согласию на рассмотрение в судах уголовных дел в особом порядке». По его мнению, если в доказанности обвинения и осознанности обвиняемым происходящего у надзора есть сомнения, то нужно требовать рассмотрения дела в обычном порядке. «Важный, конечно, инструмент, но он не должен служить прикрытием некачественной, некомпетентной работы в сфере следствия», – резюмировал президент.

На этом же заседании Владимир Путин вновь вступился за представителей бизнеса и призвал надзор к содействию «в улучшении делового климата».