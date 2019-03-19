Клиенты Сбербанка стали меньше жертвовать на благотворительность

В 2018 году объём пожертвований клиентами Сбербанка снизился на 3% по сравнению с 2017-м и составил 3,8 млрд рублей. Лидирующие статьи благотворительных перечислений – помощь детям и религиозным организациям.

В банке снижение пожертвований связывают с падением перечислений некоторым организациям. По данным исследования финучреждения, в частности, немного сократились взносы в пользу спорта. Вместе с тем пожертвования на помощь детям ежегодно растут – в 2018 году рост составил 13%. Не отстают и религиозные организации – рост благотворительных взносов составил 8%.

Отмечается, что среднее пожертвование для религиозных организаций – 2899 руб., а на помощь детям – 817 руб. Но по совокупным сборам «детское» направление наиболее крупное. В общей сложности на такие пожертвования приходится более половины всего объёма благотворительности (57,8%).

Ежемесячно пожертвования через системы Сбербанка совершают примерно 106,5 тыс. россиян. Средний объём платежа равен 1412 руб. Наибольшая доля пожертвований (38,2% совокупного объема) совершается жителями Москвы и Московской области. В тройке лидеров также Ростовская (9%) и Ленинградская (6,1%) области. При этом жители столичного региона активнее всего перечисляют средства, чтобы помочь детям, в Пермском крае чаще жертвуют на развитие образования, а в Свердловская область поддерживает религиозные организации.