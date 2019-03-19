В Петербурге метрополитен оштрафовали за самовольную покраску станции «Владимирская»

ГУП «Петербургский метрополитен» оштрафовали на 100 тысяч рублей. Предприятие без согласования произвело окраску фасада станции «Владимирская». Об этом 19 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Постановление о привлечении предприятия к административной ответственности вынес Куйбышевский районный суд. За ГУП здание, которое является памятником, закреплено на праве хозяйственного пользования.

В октябре прошлого года городская прокуратура провела выездную проверку, в ходе которой установила, что без согласования с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников были произведены работы по окраске цоколя и шести рустов на лицевом фасаде здания.