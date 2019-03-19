Генпрокуратура хочет изъять у чиновников недвижимость и автомобили на сумму 500 млн рублей

Генпрокуратура направила в суды иски о взыскании имущества чиновников, купленного на нелегальные доходы. Об этом 19 марта заявил генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства.

«В 2018 году число поступивших в органы прокуратуры материалов, указывающих на то, что имущество [должностных лиц] приобретено на неподтвержденные доходы, возросло на четверть. В суды нами направлены иски на сумму 500 млн рублей с требованием его изъятия и обращения в доход государства»,— сообщил Чайка.

Генпрокурор отметил, что более половины исков уже прошли стадию рассмотрения и удовлетворены. В результате чиновники лишились «серой» недвижимости и автомобилей.

Ранее стало известно об иске Генпрокуратуры к бывшему главе Марий Эл Леониду Маркелову. С него хотят взыскать имущество на 1,5 млрд рублей. Также в доход государства могут перейти активы бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Их стоимость оценивается в 10 млрд рублей.