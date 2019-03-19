Пакет на голове и связанные руки. В странной смерти срочника ЗВО следствие нашло доведение до самоубийства

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении офицера Западного военного округа Дмитрия Прохорова. Его подозревают в доведении рядового до самоубийства.

Как сообщили «Фонтанке» 19 марта в правозащитной организации «Зона права», Прохоров подозревается в избиении рядового Степана Цымбала из-за двух пропавших ящиков водки.

Цымбал с ноября прошлого года находился на полигоне «Погоново» в Воронежской области и исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой. В феврале начальник вещевой службы мотострелковой бригады Прохоров приехал на полигон ставить баню для личного состава, недосчитался в своем автомобиле двух ящиков водки и, по версии следствия, нанес Цымбалу не менее четырех ударов кулаком по телу. Через несколько дней после «допроса с пристрастием» рядового нашли с пакетом на голове, обмотанной скотчем шеей и связанными руками.

Уголовное дело против Прохорова возбуждено по статьям 110 УК «Доведение до самоубийства» и 286 УК «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Первоначальная версия об убийстве 19-летнего Цымбала не подтвердилась.