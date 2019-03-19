Подробности смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти: пострадали 9 человек, в том числе ребенок

Стали известны подробности о пострадавших в тяжелой аварии с автобусом, которая произошла днем 18 марта в Кировском районе Ленобласти. В ДТП погиб один человек, а травмы, по последним данным, получили девять.

Как уточняет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», по данным правоохранительных органов, из девяти человек госпитализация потребовалась одному. 49-летняя женщина в состоянии средней тяжести была помещена в стационар. Также в аварии пострадала 3-летняя девочка. Она получила ушиб головы, и после обследования ее в удовлетворительном состоянии отпустили домой. Остальные пострадавшие отделались ушибами и ссадинами и также были отпущены после осмотра медиками.

Напомним, авария произошла в 14:40 на 14-м километре автодороги Кириши – Будогощь. Там столкнулись встречные Volkswagen Polo и автобус «ПАЗ». Водитель «Поло» погиб на месте.

Всего за 18 марта в Петербурге было зафиксировано 320 ДТП – это немного. В 11 авариях травмы получили 13 человек, среди которых двое детей. Погибших, к счастью, не было. В Ленобласти за понедельник произошло 65 дорожных аварий, из которых пять – с пострадавшими. Травмы получили 13 человек, в том числе один ребенок. Один человек погиб, сообщает 19 марта УГИБДД по городу и области в своей группе «ВКонтакте».

Также накануне в Ленобласти произошли два серьезных ДТП с пешеходами. Около 13:30 на дороге Парголово – Огоньки во Всеволожском районе Volkswagen Polo сбил девушку у остановки. Она получила тяжелые травмы. А затем около 14:50 на дороге Санкт-Петербург – Кировск в Кировском районе области Renault Megan сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу Шлиссельбурга.