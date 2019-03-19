Путин вновь вступился за предпринимателей. Он попросил Генпрокуратуру содействовать «улучшению делового климата»

Сделать работу по защите прав предпринимателей «более эффективной» в условиях ограничений «вовне» и не допускать разрушения компаний попросил прокуроров Владимир Путин.

Президент 19 марта открывал расширенное заседание коллегии Генпрокуратуры, трансляция доступна на YouTube. Он обратился к представителям надзорного ведомства с просьбой о более эффективной защите прав предпринимателей и о содействии улучшению делового климата.

«Для нас это крайне необходимо. Потому что те ограничения, с которыми мы сталкиваемся вовне, мы должны компенсировать улучшением качества нашей работы внутри», – заявил прокурорам президент.

Он также напомнил им о том, что надзор должен «не допускать безосновательного продления срока содержания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компаний и к тому, что люди теряют рабочие места».

«Во исполнение вашего, Владимир Владимирович, поручения мы совместно с Верховным судом разберемся со всеми случаями длительного содержания под стражей бизнесменов», – ответил руководитель ГП Юрий Чайка.

Несколькими днями ранее глава государства призвал представителей бизнеса к тесному партнерству с Кремлем и пообещал ускорить процесс написания закона о защите капиталовложений. Об уголовном преследовании предпринимателей Путин упоминал в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию в конце февраля.