«Единая Россия» не давала согласия на регулярные весенние попытки своего депутата из Челябинска вернуть «летнее время»

Очередной законопроект депутата Государственной думы из Челябинска Андрея Барышева о возвращении в России сезонного перевода стрелок на часах не был согласован с фракцией «Единая Россия». Об этом заявили в партии 19 марта. Озабоченный отсутствием переходов на «летнее» и «зимнее» время парламентарий принадлежит к фракции «партии власти».

«Данный законопроект с фракцией не обсуждался. Он не рассматривался ни координационным, ни каким-либо из экспертных советов. Уведомление фракции, положенное по регламенту, коллега Андрей Барышев также не делал», – заявил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Исаев подчеркнул, что законопроекты, которые вносятся парламентариями в нарушение регламентных процедур, «как правило, не поддерживаются».

Ранее стало известно, что единоросс Барышев внёс в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Об исчислении времени». Народный избранник предлагает вернуть практику ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа ночи на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа ночи – на 1 час назад.

В пояснительной записке Андрей Барышев пишет, что «принятие законопроекта повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга».

депутат ГД РФ Андрей Барышев Фото: Фото: duma.gov.ru

«В настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период – в 2–4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство. Солнечный свет в период сна и его недостаток в период бодрствования провоцируют проблемы со здоровьем, такие как бессонница, депрессии и психические расстройства, ожирение, заболевания опорнодвигательного аппарата», – утверждает член фракции «Единая Россия», ссылаясь на «многочисленные обращения граждан».

Андрей Барышев не первый раз пытается вернуться к советской практике перевода стрелок часов. И снова, как и в 2018 году, инициатива выпускника челябинского института физической культуры звучит накануне весны.

Переводить часы на летнее или зимнее время в РФ перестали в 2011 году. До осени 2014-го в России жили по «летнему» времени. Но пять лет назад стрелки часов были переведены на «зимнее» время. Как тогда утверждалось, зимнее время ближе к астрономическому.