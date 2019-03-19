Жители «сложившегося» дома на Зверинской возвращаются в квартиры после ремонта

В начале марта временно переселенные жители дома на Зверинской, который летом прошлого года пошел трещинами, начали принимать отремонтированные квартиры. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.

Переехать на время ремонта пришлось жильцам восьми квартир. Полностью завершены работы в квартирах № 1,4 и 18. В остальных в настоящее время устраняются выявленные недостатки.

Трещины в несущих конструкциях второго и третьего этажей дома номер 20 на Зверинской улице появились в июле прошлого года, после чего в ряде помещений просел пол и обрушилась кирпичная кладка несущей стены. Спасатели в срочном порядке эвакуировали жителей. Как сообщали в ГУ МЧС, трещины образовались в результате проведения ремонтных работ. На время укрепления дома и проведения ремонта 12 жителей переселили в маневренный фонд.

Проверка показала, что еще в советское время на первом этаже была произведена перепланировка, а жильцы второго этажа самостоятельно разобрали часть стены для получения дополнительного пространства. Это, в свою очередь, сказалось на общей прочности конструкции. Решающим фактором стала вибрация, которую создавал проводившийся в здании плановый капитальный ремонт.

За прошедшие месяцы рабочие заменили перекрытия между квартирами и помещением парикмахерской, установили межкомнатные перегородки, выполнили чистовую отделку помещений, а также электромонтажные и сантехнические работы.