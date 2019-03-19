Bentley Continental светится от радости. Модель научили приветствовать хозяина

Компания Bentley представила новые версии моделей Continental GT и GT Convertible с 4-литровым мотором V8. Автомобили собираются вручную в городе Крю в Великобритании.

Как сообщает 19 марта пресс-служба марки, установленная на автомобили 4-литровая «восьмерка» нового поколения с двойным турбонаддувом развивает 550 л. с. мощности и 770 Нм крутящего момента и работает в паре с 8-ступенчатой коробкой передач. С нуля до 100 км/ч купе разгоняется за 4 с, а кабриолет – за 4,1 с. Максимальная скорость новинок равна 318 км/ч. Запас хода был увеличен до более чем 805 километров.

Новые версии также оснащаются четырьмя выхлопными патрубками, эмблемами V8 на передних крыльях и 20-дюймовыми 10-спицевыми окрашенными легкосплавными дисками. В качестве опции доступны еще 9 вариантов колесных дисков диаметром до 22 дюймов. Также для автомобилей предлагаются 7 стандартных вариантов окраски кузова и дополнительные оттенки.

Мягкий верх кабриолета GT Convertible можно сложить и разложить на ходу – на скорости до 50 км/ч. Для него также предлагаются семь цветов на выбор, в том числе имитация твида. Фары – матричные, с дополнительной приветственной функцией: она постепенно увеличивает яркость, когда приближается владелец.

Сиденья кожаные, регулируются по 20 позициям, подогреваются и вентилируются: функция «воздушный шарф» обеспечивает поток теплого воздуха вокруг подголовников; есть подогрев руля и подлокотников. Аудиосистема Bentley с 10 динамиками и 650-ваттным усилителем, в кокпите – цифровая приборная панель и опциональный поворотный дисплей с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

Обе версии оснащены передними и задними полыми стабилизаторами поперечной устойчивости, системой активного полного привода, селектором режимов движения, системой непрерывного управления амортизаторами, а также системами помощи водителю, вроде ассистентов парковки, движения в пробках и контроля движения в полосе. В качестве опции доступна адаптивная подвеска.