Чирки-свистунки, чибисы и скворцы возвращаются. Птиц заметили в Петербурге и под Гатчиной

Массовое возвращение птиц в Ленинградскую область наблюдают орнитологи. В минувшие выходные в окрестностях реки Ижоры в Гатчинском районе были замечены чирки-свистунки, целые стаи скворцов и несколько десятков чибисов.

Результатами наблюдений 19 марта поделился в соцсетях орнитолог-любитель, блогер и автор статей в Русском орнитологическом журнале Вячеслав Заметня.

«Ну всё, полетели!!! Если 9 марта мы наблюдали в Волосовском районе уже весеннюю миграцию серой цапли, пуночек и крикливые разборки на гнездовых колониях грачей, то в эти выходные (16-17 марта) на разливе реки Ижора в Гатчинском районе около пос. Мыза-Ивановка мы встретили четыре пары кормящихся чирков-свистунков, а в Санкт-Петербурге на полях около Большой Каменки сотенные стаи скворцов и несколько десятков чибисов. Начался массовый пролёт в Ленинградской области и Санкт-Петербурге самых ранних весенних мигрантов», – пишет Заметня.

Он рассказал «Фонтанке», что все птицы в этом году прилетают в срок, без опозданий и спешки.

Сегодня же стало известно, что в Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки.