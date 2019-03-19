В NASA заявили, что Россия и США договорились создавать обитаемую Луну вместе. Пока неформально

Космические структуры России и США продолжают выстраивать сотрудничество по международной лунной программе и достигли некоторых договорённостей. Как пишет «Интерфакс», об этом 19 марта на пресс-конференции в Москве сообщила представитель NASA по программе исследований человека Дженифер Фогарти.

По словам Фогарти, учитывая сложность вопросов, которые предстоит решить в рамках лунной программы, взаимодействие Москвы и Вашингтона необходимо. Совместную работу NASA, Роскосмоса и Центра подготовки космонавтов в американском агентстве по аэронавтике оценивают как «успешную».

«Я знаю, что были приняты решения, может быть, неформальные, и по международным полетам на окололунную орбиту, и по высадке на Луну. Эта работа будет продолжаться, но пока формального решения она не имеет», – заявила Фогарти.

В NASA заявляют, что совместная работа выработает чувство дружбы, которое выходит за пределы политических интересов и изменений в администрациях и правительствах обеих стран.

Совместное заявление о сотрудничестве Роскосмос и NASA подписали в сентябре 2017 года в Австралии. Космические структуры подтвердили, в частности, создание окололунной посещаемой платформы. Разрабатывать её задумывалось на основе российских разработок. Однако через год глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия может отказаться строить станцию вместе с США, поскольку NASA перехватывает ведущую роль в совместном проекте и продвигает свои технологии.