Золотая мечта стала реальностью

Glorax Development

Два года назад Glorax Development анонсировала начало реализации масштабного проекта по освоению намывных территорий Васильевского острова под названием Golden City.

Жилой комплекс бизнес-класса на первой береговой линии Финского залива притягивал ярким образом, золотыми шпилями, панорамными окнами и видом на воду. И если раньше он был только на бумаге, то сейчас Golden City обрел реальные очертания и уже можно увидеть корпуса жилого комплекса, которые возвышаются над побережьем Финского залива.

Glorax Development

Всего проектом предусмотрено шесть кварталов, в настоящее время на площадке возводится сразу две очереди – 6 и 7 кварталы Golden City. Корпуса первой очереди достигли максимальной этажности, сейчас здесь ведется каменная кладка стен. Из морского пассажирского порта уже можно наблюдать установку декоративных конструкций, венчающих секции 6 квартала Golden City. Ансамбль украсят ажурные пространственные навершия по периметру некоторых секций дома, а архитектурной доминантой станет золотой шпиль, устройство которого начнется в ближайшее время.

Glorax Development

Возведение жилых корпусов ведется с применением технологий экологичного и энергоэффективного строительства. Например, лифты в домах будут работать на специальном приводе, который осуществляет регенерацию энергии и обеспечивает чистой энергией другие системы здания. Эффективность такого лифтового оборудования до 75% выше, а потребление энергии до 40% ниже, чем у традиционных систем.

По данным девелопера, жилье на Васильевском острове выбирают люди с тонким вкусом, для которых важно архитектурное решение жилого комплекса и видовые характеристики квартир: большим успехом пользуется жилье с видом на Финский залив, популярны планировки двухуровневых квартир и с террасами, которые дают возможность творчески обыграть пространство и создать уютную зону отдыха. В рамках весенней акции застройщик вывел в продажу пул квартир cо скидкой до 25%*. Например, стоимость видовой 3-комнатной квартиры площадью 82,5 кв.м с большой кухней-столовой, выходящей в сторону залива, с учетом акции составляет от 12 859 546 рублей. Акция действует при 100% оплате или при покупке в ипотеку. Девелопер также предлагает специальные цены на машиноместа и коммерческие помещения на первых этажах жилого комплекса.

Glorax Development

Golden City ежегодно завоевывает знаковые награды рынка недвижимости, в том числе и международные. Уникальная архитектура, панорамные виды на Финский залив, комплексное благоустройство территории и богатая собственная инфраструктура представляют собой пример грамотного освоения новых городских территорий.

*Сроки акции: с 07.03.2019г по 31.03.2019г. Организатор: ООО "НТВО", ИНН 7841026056. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте http://glorax.com.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents