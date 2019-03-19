Центробанк: Каждая третья сомнительная операция 2018 года связана со сферой строительства

Банк России отчитался о секторах экономики страны, которые формируют спрос на «теневые финансовые услуги». По итогам 2018 года каждая третья сомнительная операция (29%) связана со строительным сектором. На втором месте сфера услуг (охрана, клининг, реклама) – 21%.

На третьем и четвёртом местах с показателем 16% оказались оптово-розничная торговля промышленными товарами и товарами народного потребления. Пятёрку самых «финансово сомнительных» секторов экономики РФ замыкает «производство» – 12%.

Фото: ЦБ РФ/cbr.ru

Под теневыми финансовыми услугами ЦБ понимает «вывод в теневую сферу средств бюджетов, государственных корпораций и предприятий реального сектора с помощью проведения сомнительных операций». Сайт ЦБ уточняет, что данная оценка по итогам года публикуется впервые.

На этом фоне Государственная дума расширяет полномочия Счётной палаты РФ. В первом чтении принят законопроект, который позволит проводить внешний государственный аудит всех дочерних структур госкорпораций и госкомпаний, проверять деньги, проходящие через уровень субъекта Федерации и муниципальный уровень, а также проводить аудит в отношении всех юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.