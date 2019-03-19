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Власть
19.03.2019 13:37
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Кудрин: «Это нам позволяет расширить госконтроль за использованием бюджетных средств». Депутаты разрешат Счетной палате проверять госкорпорации и их «дочек»

Законопроект, расширяющий полномочия Счётной палаты, принят Государственной думой в первом чтении почти единогласно. Поправки в закон «О Счётной палате», которые увеличивают список структур, подлежащих проверкам ведомства Алексея Кудрина, 19 марта поддержал 421 депутат. Лишь один воздержался.

«Принятие этих поправок даст возможность Счетной палате проводить аудит дочерних предприятий госкомпаний и госкорпораций, а также иных компаний, получающих субсидии из федерального бюджета, – заявил соавтор документа спикер Вячеслав Володин. – Это позволит создать единую систему контроля за эффективностью расходования бюджетных средств на всех стадиях».

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин уточнил, что принимаемая поправка «расширяет полномочия Счетной палаты по проверке использования бюджетных средств не только в головных компаниях госкорпораций, но и в «дочерних», даже если это несколько уровней «дочерних» предприятий». 

Новые полномочия СП позволят «проверять деньги, проходящие через уровень субъекта Федерации, муниципальный уровень». «И третья часть поправки касается использования таких же субсидий для других негосударственных учреждений», – добавил Кудрин. Законопроект позволит «дойти до последнего исполнителя заказа за счет бюджетных средств», подчеркнул бывший глава Минфина РФ, коллега Владимира Путина ещё по мэрии Санкт-Петербурга при Анатолии Собчаке.

«Это существенное расширение наших полномочий. Это требуется в отдельных случаях, когда мы видим признаки каких-то нарушений», – сказал Кудрин.

Новые полномочия СП также позволяют проводить аудит в отношении всех юридических лиц в части использования ими средств, источником которых являются субсидии из федерального бюджета.

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