«Перевёртыши» на дорогах: страшный каршеринг в столбе, КамАЗ-ловушка и «кино» от очевидца

Три «перевёртыша» «украсили» дороги Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одна из аварий попала на видео, один из водителей – в реанимацию.

Глядя на каршеринговый «Фольксваген Поло» после ДТП, случившегося утром 19 марта на Выборгской набережной, сложно поверить, что водитель выжил. В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что он, более того, не госпитализирован.

«Яндекс.Драйв» снес столб на Выборгской набережной, водитель с признаками САО, хорошо, что не убил никого, говорит, скорую не надо», – сообщает Дмитрий. «А я ехала и материлась, какой чудак свет вырубил. И только потом увидела перевернутую машину. Страшное зрелище», – делится Ольга.

По словам Елены, в начале десятого автомобиль увёз эвакуатор; была пробка, но небольшая, «скорее, из зевак».

Вчерашнее ДТП в посёлке Первомайское, что на Выборгском шоссе в одноимённом районе Ленобласти, зафиксировал регистратор очевидца. А описание в «ДТП и ЧП» роднит его с предыдущей аварий: «Женщина с признаками САО двигалась на автомобиле Lifan, виляя из стороны в сторону, несколько раз выезжая на встречку. В итоге перевернулась».

Меньше всех повезло водителю КамАЗа, который опрокинулся сегодня около часа ночи на трассе «Нарва» на выезде из Кингисеппа, у пересечения с Крикковским шоссе. По информации издания «Кингисепп Сегодня», автоцистерна столкнулась с ограждением и легла на бок.

Водитель оказался заблокирован в кабине. Доставали его спасатели, им понадобилось дополнительное оборудование и освещение. К 2:39 мужчину удалось вызволить, и медики экстренно доставили его в ЦБР имени Прохорова. В настоящее время он находится в реанимации. Находившийся в кабине пассажир отделался ушибами.

Аварии, в результате которых автомобили опрокидываются, происходят нечасто и всегда привлекают внимание. Как перевернуть тонну металла? Таким вопросом непременно задаются очевидцы. В воскресенье, 17 марта, «мастер-класс» провёл водитель, перевернувший свою «КИА» в особенном месте на проспекте Славы, под пешеходным переходом по прозванию «краб».