Беглов выпустил десяток электробусов на маршрут и прокатился на одном из них вместе с горожанами

Антон Ваганов/"Фонтанка.ру"

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на презентацию новых 10 электробусов, которые с 19 марта начнут ходить по маршруту № 128 от Наличной улицы до Аптекарской набережной. Об этом сообщает корреспондент «Фонтанки» с места событий.

Градоначальник приехал на презентацию и по приглашению одного из водителей сел в электробус, который официально стал первым следующим по маршруту. От гостиницы «Прибалтийская» Беглов проехал три остановки и вышел, чтобы пообщаться с журналистами.

Врио губернатора остался доволен поездкой, отметив экологичность новой техники, и пообещал, что к концу года, когда завершится обкатка машин на маршрутах, примет решение о дальнейших планах по изменению состава парка городского транспорта в пользу электрического.

«Фонтанка» подробно писала о новой технике, закупленной ГУП «Пассажиравтотранс». Электробусы менее шумны, экологичны и дешевле в эксплуатации. Осенью 10 машин были куплены у «Бакулин Моторс Групп» за 214 млн рублей. Они располагают запасом хода протяженностью не менее 240 км при полной загрузке и использовании системы отопления салона. Зарядка транспорта осуществляется в автопарке и не потребует дополнительной инфраструктуры. Общая вместимость салона составляет 75 пассажиров, а количество сидячих мест – 27.