СМИ: «Яндекс» заключил договор с Hyundai. Корейцы используют русские технологии для беспилотников

Разработка «Яндекса», продемонстрированная в США на выставке CES 2019, произвела сильное впечатление не только на американцев.

Как пишет 19 марта TechChrunch, южнокорейский автогигант Hyundai сообщил о подписании соглашения с «Яндексом» о совместной разработке программного и аппаратного обеспечения для будущих автономных автомобилей.

Это первое партнерское соглашение компании Yandex с автопроизводителем, подчеркивает Techcrunch. «Яндекс» будет напрямую работать с подразделением Hyundai Mobis и совместно с ним планирует «создать платформу для автономного транспорта, которая может использоваться любым производителем автомобилей или для создания служб такси». Mobis поставляет компоненты Hyundai, KIA и дочерней компании Genesis, а также сотрудничает с другими автокомпаниями.

Кадр из видео в YouTube

«Наши беспилотные технологии уникальны и уже доказали свою масштабируемость. Автомобили «Яндекса» успешно ездят по улицам Москвы, Тель-Авива и Лас-Вегаса, а это значит, что они могут ездить где угодно, – приводит Techcrunch слова Аркадия Воложа, генерального директора группы компаний «Яндекс». – Нам потребовалось всего два года, чтобы перейти от первых базовых тестов к полноценной общедоступной службе robotaxi. Теперь, благодаря нашему соглашению с Hyundai Mobis, мы сможем двигаться еще быстрее».

Hyundai, как и некоторые другие автопроизводители, отказался от самостоятельной разработки автономных технологий, а предпочел заключать договоры со сторонними компаниями, такими как WayRay, SoundHound или Aurora. Партнерство с «Яндексом» укладывается в эту стратегию, открывая новые возможности для обеих сторон, отмечает издание.

Для «Яндекса» эта сделка позволит усилить свое присутствие и влияние за пределами внутреннего российского рынка и расширить профиль компании. Недаром же компанию называют «российским Google», заключает Techcrunch.

Напомним, в январе Yandex произвел сенсацию на выставке CES 2019 в Лас-Вегасе, показав свою разработку беспилотного автомобиля. Обычная Toyota Prius исправно возила пассажиров по оживленным многополосным магистралям, при этом инженер-испытатель даже не сидел за рулем, а удобно располагался на пассажирском месте.

Напомним также, что «Яндекс» стал одной из шести компаний, пожелавших участвовать в испытаниях беспилотных автомобилей на дорогах Москвы и Татарстана этой весной.