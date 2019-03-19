В Ленобласти обнаружили участок под садоводство площадью 409 квадратных километров. Другое СНТ расположилось в озере

Ошибки кадастрового учета в Ленинградской области привели к появлению в регионе очень необычных земельных участков. Как пишет издание NSP, ошибки обнародовали на совещании руководителей ГБУ «ЛенКадОценка» с руководителями муниципальных образований.

Так, в деревне Большие Пороги нашлось СНТ «Пороги» площадью 20 га. Согласно документам, садоводство располагается на землях водного фонда — в озере. На деле дома построены вокруг водоема. В Выборгском районе обнаружился участок под индивидуальное садоводство площадью 409 квадратных километров. Именно на эту площадь владельцу начислят налог, который он вряд ли сможет оплатить. Впрочем, некоторым собственникам, видимо, повезло — их участки, наоборот, уменьшили. Так, в деревне Горка Кировского района существует участок площадью 0,2 кв. метра, то есть двадцать сантиметров на десять.

Специалисты ГБУ «ЛенКадОценка» пояснили, что достоверность оценки зависит от «качества исходной информации», которую предоставляют муниципалитеты. Проверять ее должен Росреестр, однако после загрузки в компьютеры оценщиков менять информацию уже нельзя. За исправление даже очевидных ошибок оценщикам грозят административные взыскания.

При этом в Управлении Росреестра по Ленобласти заверили, что «технические ошибки» смогут исправить, и на оценку при начислении налогов они не повлияют.