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Происшествия
19.03.2019 13:21
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Что случилось с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево. Экипаж рейса Петербург – Москва в последний момент предупредили о препятствии на полосе

«Фонтанке» стали известны подробности нештатной ситуации в столичном аэропорту Шереметьево, где самолет А-320 компании «Аэрофлот» в последний момент ушел на второй круг с выпущенными шасси. Экипаж воздушного судна успели предупредить о занятой полосе.

Напомним, поздно вечером 18 марта при заходе на посадку рейс SU027 Петербург – Москва, находясь над полосой, резко взмыл в воздух и смог приземлиться лишь со второй попытки. Пассажиры из числа читателей сообщили «Фонтанке», что члены экипажа объяснили опасный маневр препятствием на полосе.

Смотреть в новом окне видеозахват трека с сайта flightradar24.com

Утром 19 марта аэропорт Шереметьево разослал в СМИ свою позицию: «Информация о нештатной посадке самолёта в Шереметьево, распространённая петербургской интернет-газетой «Фонтанка.ру», является недостоверной. 18 марта в 22:26 мск воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот» (рейс SU 027 Петербург – Москва) при заходе на посадку ушло на второй круг по решению командира воздушного судна. В 22:40 мск самолёт приземлился в штатном режиме. При этом в этот период предназначенная для посадки взлетно-посадочная полоса находилась в полностью эксплуатационном состоянии и была свободна от спецтранспорта и техники. Просим СМИ воздержаться от публикации недостоверной информации, распространённой сетевой газетой «Фонтанка.ру», а также при необходимости внести соответствующие исправления в ранее опубликованные материалы».

Пресс-служба компании «Аэрофлот» вторила аэропорту: «Информацию о причинах ухода на второй круг опровергаем. Командир воздушного судна принял решение по метеоусловиям».

Пресс-секретарь Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Лариса Марковец тоже заявила «Фонтанке», что информация наших читателей не подтверждается.

В самолете «Аэробус А-320» сидел депутат Госдумы Михаил Романов. Он подтвердил информацию пассажиров: «Самолет уже выпустил шасси. Пролетая над полосой, готовый приземлиться, он резко стал набирать высоту, – вспоминает Романов. – Салон был битком, женщины плакали, мужчины нервничали. Я сам слышал, как члены экипажа объясняли маневр возможным появлением препятствия на полосе, выехавшей техникой».

По данным «Фонтанки», в настоящее время изучается версия несанкционированного выезда уборочной техники на взлетно-посадочную полосу, о чем диспетчеры Шереметьево якобы успели предупредить командира SU027 в последний момент.

Версия «Аэрофлота» о метеоусловиях вряд ли выдерживает критику. По данным Flightradar24, в момент первой попытки приземления в Шереметьево была видимость 10 тысяч метров, близкое к идеалу атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, скорость ветра не превышала пять метров в секунду, температура воздуха — плюс три градуса.

второй круг//скриншот страницы сервиса flightradar24.com
второй круг//скриншот страницы сервиса flightradar24.com

Романов уточнил нашему изданию, что генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко выдвинул еще две версии.

«В первом разговоре со мной Михаил Михайлович сообщил, что рейс «Аэрофлота» не смог приземлиться из-за другого самолета, который не успел покинуть полосу, – рассказал «Фонтанке» депутат. – Во второй беседе поправился: якобы посадка не состоялась из-за технического состояния самолета «Аэрофлота».

По словам Романова, он готовит запросы в ФСБ, Ространснадзор, Росавиацию, Генпрокуратуру, СКР.

«Я хочу, чтобы проверили все обстоятельства и установили точную причину нештатной ситуации. Чтобы не было расхождений в версиях, и чтобы пассажиры не думали, что возможно повторение сценария гибели главы Total Кристофа де Маржери», – объяснил депутат.

Напомним, де Маржери погиб в аэропорту Внуково в октябре 2014 года. Самолет бизнесмена не выдержал столкновения со снегоуборочной машиной, оказавшейся на взлетно-посадочной полосе. 


© Фонтанка.Ру

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