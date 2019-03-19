ОСАГО околоноля. На рынке страхования ждали резкий плюс, а цена полиса пошла в минус

Первый этап «тарифной реформы» не привел к росту цен на ОСАГО, которым грозили участники рынка автострахования. В Петербурге даже наметилась тенденция к снижению ставок.

Тарасенков Александр/Интерпресс

О шестипроцентном снижении базовой ставки обязательного страхования автогражданской ответственности объявил Российский союз автостраховщиков. По регионам официальной статистики пока нет, исследование «Фонтанки» показало, что в Северной столице тариф в среднем уменьшился на 1 процент. На этом фоне автоэксперты видят новую опасность, говоря о том, что складывается ситуация, когда «тонкая настройка» позволяет отсеивать невыгодных клиентов – во вред безопасности движения.

То, что страховщики называют «тарифной реформой», вступило в действие 9 января 2019 года. По новым правилам Центробанка страховым компаниям дозволено снижать или повышать базовый тариф ОСАГО на 20%. Для физлиц – владельцев легковых автомобилей коридор составил 2 746 – 4 942 рубля (до 9 января было 3 432 – 4 118 рублей).

«Тонкая настройка» – это ввод 58 градаций водителей по возрасту-стажу вместо прежних четырех. Для самых молодых водителей коэффициент вырос (с 1,8 до 1,87), для опытных появились скидки до 7%.

В Петербурге с ОСАГО работают 44 страховых компании, из них примерно 12 делят 70% рынка. Если проанализировать состояние городской базовой ставки, то получится, что у большинства крупных игроков она осталась на уровне, близком к прошлогоднему. Особенно если брать самый массовый сегмент – владельцев легковых автомобилей.

На значительное снижение не решился почти никто, периодически встречается повышение. Если учесть этот фактор, итого среднее снижение базовой ставки составило примерно 1%. В пересчете на деньги – около 100 рублей, при средней ставке для владельцев легковых автомобилей на уровне 4100 рублей.

Базовые ставки сделаны

«Росгосстрах» снизил базовый тариф 25 февраля – 4 118 рублей для физлиц с легковыми автомобилями в 69 регионах. Максимальное снижение базовой ставки для регионов составило 15% (Удмуртия), а для автовладельцев Петербурга — 3%.

У компании «Ресо-гарантия» базовая ставка с 18 марта выросла с 4 118 до 4 324 рублей. Средняя премия страховщика с начала года выросла на 3,6%: с 7 179 до 7 438 рублей.

У компании много водителей с большим стажем, говорит заместитель генерального директора «Ресо-гарантии» Игорь Иванов, поэтому на портфеле уже начинает сказываться изменение системы возрастных коэффициентов, значит, средняя цена полиса будет снижаться.

«Альфа-страхование» к радикальным переменам пока не готово. Базовую ставку на текущий год страховщик утвердил 7 февраля – для петербургских владельцев легковых машин она составила 4118 рублей, то есть предельно возможную еще с 2016 года. Однако из-за применения всех обновившихся коэффициентов средняя стоимость полиса «Альфы», констатируют в компании, с 9 января упала с 8 374 до 8 098 рублей.

«По нашей оценке, рынок ОСАГО Петербурга и Ленинградской области сбалансирован», – объясняет отказ компании снижать ставку (4118 рублей) директор петербургского филиала СПАО «Ингосстрах» Владимир Храбрых. Изменение ставок, которое предпринимают «отдельные страховщики», на конъюнктуру рынка не влияет, уверен он.

Впрочем, в условиях слабого изменения ставок некоторые компании готовы на ухищрения, чтобы переманить клиента. Так, «Страховой дом ВСК»» декларирует снижение ставки с 1 февраля для москвичей и петербуржцев на 10% (3 706 рублей при оформлении «электронного ОСАГО»).

Меньше ДТП — ниже цены

Происходящие, а также грядущие изменения на рынке в «Росгосстрахе» называют установлением более справедливой стоимости полиса. «Например, на территориях, не отличающихся аномальным количеством ДТП и уровнем мошенничества, мы видим, как базовая стоимость полиса ОСАГО снижается», – констатируют в компании.

«В большинстве массовых сегментов транспорта из-за ужесточения конкуренции на рынке, как и ожидалось, стоимость полисов уже снижается, – вторит коллегам замгендиректора «Ресо-гарантии» Игорь Иванов. – Повышение произошло только по типам транспортных средств с очень высокой убыточностью (такси, автотехника юрлиц. – Прим. ред.), то есть там, где страховые компании давно терпят убытки».



«Уже сейчас 30% водителей в стране имеют доступ к более низким тарифам, чем до 10 января. Это значит, что 40% россиян, а это водители и члены их семей, в стране увидят снижение, а не рост расходов на ОСАГО в этом году, – предсказывает руководитель управления методологии обязательных видов страхования АО «АльфаСтрахование» Денис Макаров. – Более того, мы уверены, что за счет изменения базового тарифа и коэффициента «возраст/стаж» до конца года сокращение средней итоговой премии для клиентов произойдет на 70 территориях РФ».

Страховщики ждут наступления апреля, когда начнется второй этап реформы ОСАГО. Коэффициент аварийности всех водителей («бонус-малус») теперь будет назначаться ежегодно 1 апреля – с невозможностью пересмотра до следующего апреля. Если у автовладельца несколько полисов, 1 апреля 2019 года ему будет присвоено самое низкое из значений коэффициента. Со 2 апреля РСА должен будет предлагать автовладельцу не случайного страховщика для заключения договора в проблемных регионах, а список с правом выбора из нескольких компаний. В 2019-2020 годах правительство собирается отменять коэффициент мощности автомобиля, а затем региональный коэффициент — в обмен на возможность сильнее расширить коридор, до 40% в сентябре 2020-го.

Однако представители объединений автовладельцев радужных настроений страховщиков не разделяют. Статистические данные об изменении средней стоимости полиса по региону мало отражают реальную статистику, считают в петербургском отделении межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора». «Есть 90-летний дедушка с большим стажем, а есть молодые люди, которым еще лет десять платить по повышенному коэффициенту. Конечно, если брать тех и других, выйдет вроде бы адекватная цена», – рассуждает председатель координационного совета отделения Александр Холодов.

Автомобилисты с большим количеством ДТП за плечами или из регионов с большим территориальным коэффициентом, как в Петербурге, сетуют в «Свободе выбора», что слишком часто стали предпочитать вовсе не тратиться на ОСАГО или покупают поддельные полисы. Реальную картину портит и разница базовых ставок по регионам, когда прибыль страховщиков достигается за счет компенсации потерь от территорий, где платят плохо.

«Что страховщики называют справедливым тарифом – на деле является сегментированным тарифом, – считает председатель координационного совета, член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга Александр Холодов. – То есть отбором клиентов, которые принесут больше денег. Получается, страховым компаниям выгодно уничтожать сам смысл ОСАГО, который ввели, вспомним, чтобы снизить аварийность на дорогах».

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»