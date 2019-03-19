Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.

Ночь распродаж в гипермаркете шуб ЛЁД приурочена к закрытию сезона и дает уникальную возможность приобрести шубу со скидкой до 80%*. Норка, куница, мутон, каракуль, соболь, лиса, енот – более 2 тысяч моделей меховых изделий собственной фабрики. Классические варианты и оригинальные дизайнерские модели шуб, модели оверсайз, автоледи, актуальные миди представлены в размерах от 42 до 56. Ознакомиться с ассортиментом можно в Instagram аккаунте гипермаркета шуб ЛЁД @icehyperfurs.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

Только 22 марта гипермаркет шуб ЛЁД предложит покупателям скидки до 80%* и будет работать до последнего клиента! А чтобы получить удовольствие от ночного шопинга стоит запомнить несколько простых правил:

определитесь с покупкой. Для этого отметьте заранее понравившуюся шубу на @icehyperfurs или зайдите в гипермаркет шуб ЛЁД накануне распродажи, присмотритесь, примерьте, запишите размер и артикул выбранных моделей;

оденьтесь правильно. Дресс-код ночного шопинга – удобная одежда;

во время распродажи действуйте быстро, иначе может не остаться нужного вам размера.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

Не пропустите ночь распродаж в гипермаркете шуб ЛЁД и скидки до 80%*. Ждем всех 22 марта в 20:00 по адресу: Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

*Сроки проведения акции: 22 марта с 20:00 до последнего покупателя. Организатор акции: индивидуальный предприниматель Уткина Наталья Сергеевна, ИНН 252502781060, ОГРНИП 318265100045501. Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Черемуховая, д. 33. Подробности акции уточняйте по телефону: +7 (812) 924-36-33 или на сайте: http://i-love-ice.ru