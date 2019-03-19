18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.28р
72.94р
16:51 20.03.2019
Расширенный поиск

Общество
Публикуется на правах рекламы
20.03.2019 15:49
Печать

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00  покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.

Ночь распродаж в гипермаркете шуб ЛЁД приурочена к закрытию сезона и дает уникальную возможность приобрести шубу со скидкой до 80%*. Норка, куница, мутон, каракуль, соболь, лиса, енот – более 2 тысяч моделей меховых изделий собственной фабрики. Классические варианты и оригинальные дизайнерские модели шуб, модели оверсайз, автоледи, актуальные миди представлены в размерах от 42 до 56. Ознакомиться с ассортиментом можно в Instagram аккаунте гипермаркета шуб ЛЁД @icehyperfurs.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

Только 22 марта гипермаркет шуб ЛЁД предложит покупателям скидки до 80%* и будет работать до последнего клиента! А чтобы получить удовольствие от ночного шопинга стоит запомнить несколько простых правил:

  • определитесь с покупкой. Для этого отметьте заранее понравившуюся шубу на @icehyperfurs или зайдите в гипермаркет шуб ЛЁД накануне распродажи, присмотритесь, примерьте, запишите размер и артикул выбранных моделей;
  • оденьтесь правильно. Дресс-код ночного шопинга – удобная одежда;
  • во время распродажи действуйте быстро, иначе может не остаться нужного вам размера.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

Не пропустите ночь распродаж в гипермаркете шуб ЛЁД и скидки до 80%*. Ждем всех 22 марта в 20:00 по адресу: Пулковское шоссе, д. 17, корп. 2.

фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
фото предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"

*Сроки проведения акции: 22  марта с 20:00 до последнего покупателя. Организатор акции: индивидуальный предприниматель Уткина Наталья Сергеевна, ИНН 252502781060, ОГРНИП 318265100045501. Юридический адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Черемуховая, д. 33. Подробности акции уточняйте по телефону: +7 (812) 924-36-33 или на сайте: http://i-love-ice.ru

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
20.03.2019 16:19

С паркингом выгоднее: скидка на трехкомнатную квартиру в доме «Паруса»

«Группа ЛСР» объявила новую акцию. При покупке трехкомнатной квартиры и парковочного места в доме «Паруса» клиенты получают скидку 150 000 рублей от стоимости квартиры!* Предложение действует до конца марта.
«Аквилон Инвест»
20.03.2019 16:01

Ипотечный ассортимент стал новым козырем в борьбе за покупателей

Яна Булмистре, руководитель отдела маркетинга строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге рассказала, чем аккредитация новостройки в большом числе банков выгодна для покупателя.
20.03.2019 15:50

Стартовали продажи паркинга в ЖК «Полис на Неве» и «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи машино-мест в паркингах жилых комплексов «Полис на Комендантском» и «Полис на Неве». Реализация осуществляется по договорам долевого участия
предоставлено компанией ООО "Джи Би Медиа"
20.03.2019 15:49

Гипермаркет шуб ЛЁД ломает цены в ночь распродаж

22 марта в гипермаркете шуб ЛЁД пройдет ночь распродаж. С 20:00 покупатели смогут приобрести понравившийся товар со скидкой до 80%*.
ГК «Эталон»
20.03.2019 14:15

В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.
OOO "Лидер Групп"
20.03.2019 13:56

В жилом квартале «Гавань Капитанов» действует программа субсидированной ипотеки

Программа субсидированной ипотеки, разработанная «Лидер Групп» совместно со Сбербанком, теперь также доступна в комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», расположенных в новом жилом квартале «Гавань Капитанов», возводимом компанией на намывных территориях Васильевского острова.
Setl City
20.03.2019 13:35

Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.
ПСК
20.03.2019 12:22

ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием - Сбербанком.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:54

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.03.2019 11:50

Дополнительная скидка до 200 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

При покупке готовой трехкомнатной квартиры в IV очереди «Нового Оккервиля» компании «Отделстрой» можно получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:39

Старт продаж 11 корпуса в 21 квартале "Северной долины"

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу 11 корпус в 21 квартале «Северной долины» (15 очередь). Стоимость квартир комфорт-класса начинается от 1,99 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.
А.Тарасенков/ фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
20.03.2019 10:58

Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

Авиакомпания дарит скидки до 50%* на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам.