Нарушить ничего не успел, но уже наказан. Депутаты хотят дать право полицейским выдавать гражданам предостережения о правонарушении

Госдума начала рассматривать поправки в закон «О полиции», которые предлагают наделить сотрудников МВД правом выносить официальные предостережения о недопустимости их действий — если сотрудникам покажется, что гражданин собирается совершить преступление или административное правонарушение. 19 марта проект внесен в комитет по безопасности и противодействию коррупции, следует из записи на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Государственной думы Российской Федерации.

Авторами поправок выступила группа депутатов-единороссов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым, причем список подписавших проект увеличивается буквально с каждым часом.

Полицейские, в случае принятия законопроекта, получают право «объявлять физическому лицу обязательное для исполнения официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, отнесенных законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения».

Необходимость принятия этой меры авторы объясняют просто: сейчас право объявлять гражданам предостережения есть у сотрудников ФСБ и прокуратуры. «При этом органы внутренних дел являются одним из основных субъектов профилактики правонарушений», — подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, за неисполнение требований полиции уже предусмотрено наказание согласно Административному кодексу — штраф от 500 до 1000 рублей или арест на срок до пятнадцати суток.