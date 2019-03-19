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Общество
19.03.2019 12:45
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Круглосуточный доступ ФСБ к базам данных провайдеров оспорят в ЕСПЧ. В России добиться успеха не получилось

Провайдер из Рязанской области через Европейский суд по правам человека намерен оспорить «Правила взаимодействия операторов связи с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность».

Глава компании «Теле-Маг» Алексей Амелькин из Новомичуринска ранее безуспешно пытался добиться в российских судах отмены 12-го пункта этих правил, который обязывает провайдера хранить «информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи», сообщает 19 марта «Медиазона». Действующие правила дают ФСБ право обращаться к базе данных оператора «путем осуществления круглосуточного удаленного доступа». Провайдеру пришлось платить МТС за специальный канал связи из Новомичуринска с населением 17 тысяч человек до пульта ФСБ в Рязани.

«Иным образом выполнить данное требование не представлялось возможным, так как пульт СОРМ (система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий, которая позволяет прослушивать телефон и фиксировать данные интернет-соединений. – Прим. ред.) находится в помещении ФСБ в областном центре. Самостоятельно организовать канал связи до пульта ФСБ «Теле-Маг» не имеет возможности», – указывал Амелькин в иске, который был подан в Верховный суд РФ осенью 2018 года.

В суде провайдер указал на то, что порядок получения информации от операторов связи должен быть установлен федеральным законом. Однако ни в законе «О связи», ни в законе «Об оперативно-разыскнои? деятельности», ни в Уголовно-процессуальном кодексе о круглосуточном доступе правоохранительных органов и спецслужб к базам данных не сказано ни слова. А утверждённые правительством страны правила взаимодействия силовиков с операторами, а именно предоставление доступа к базам данных без решения суда, противоречат требованиям закона «О персональных данных».

«Это не слишком дорого, но это вопрос принципа на самом деле. Неконституционно это все! На каком основании они имеют право лазить в наши базы данных без решения суда?» – говорит Амелькин.

Верховный суд в декабрьском решении рязанского провайдера не поддержал. В начале марта коллегия ВС признала жалобу на это решение необоснованной.

Подать жалобу в ЕСПЧ Алексей Амелькин намерен в ближайшие несколько месяцев вместе с обращением в Конституционный суд РФ.

Провайдер из Рязанской области напомнил про дело сотрудника «Фонда защиты гласности» Романа Захарова, который в 2015 году добился в ЕСПЧ компенсации в 40 тысяч евро по жалобе на прослушку телефонов в России. Захаров судился с РФ с 2006 года из за системы СОРМ.

«Вся система массовой слежки в России строится на принципах абсолютной бесконтрольности спецслужб, при этом операторы, которые должны за свой счет установить все оборудование, по закону об ОРД не имеют никакой возможности проконтролировать соблюдение прав абонентов, хотя по закону о персональных данных и о связи несут ответственность за это. То есть на частные компании возлагается и ответственность, и расходы, и репутационный ущерб. При этом, случись что, любой суд, конечно же, встанет на сторону государства, иначе эта система не работает», – сказал адвокат правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Напомним, что в 2019 году ЕСПЧ рассмотрит целую серию жалоб из России на попытки РФ ограничить доступ к мессенджеру Telegram, который отказывается от сотрудничества с российскими спецслужбами.

 

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