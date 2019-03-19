КРТИ не смог подтвердить, что «Метрострой» справится с контрактами. Компания утверждает, что все согласовала с заказчиком

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил, что плановые документы, представленные «Метростроем», противоречат друг другу. По данным КРТИ, без изменения управленческой и организационной структуры компания не справится с исполнением госконтрактов.

Мнение чиновников изложено в ответе комитета на запрос депутата Оксаны Дмитриевой, документ датирован 12 марта. Там говорится, что КРТИ изучает предоставленные «Метростроем» бюджеты движения денежных средств, производственные программы, планы механизации и материально-технического обеспечения. Сделан вывод, что документы не соответствуют друг другу, что «указывает либо на отсутствие у ОАО «Метрострой» квалифицированного управленческого ресурса, либо на нежелание ОАО «Метрострой» предоставлять достоверную информацию». Кроме того, чиновники сообщают, что постоянно получают от субподрядчиков компании данные о критической ситуации с техническим обеспечением и задержках по зарплатам. Общее необходимое число рабочих составляет 4 300 человек, работают 382, то есть 9%. Так что обосновать возможность исполнения «Метростроем» госконтрактов «не представляется возможным».

В свою очередь, «Метрострой» в своем ответе депутату от 18 марта сообщает, что производственные программы защищены у заказчика. В пике необходимо 4 886 человек и 200 единиц машин и механизмов ежемесячно. По заверениям компании, нужное количество людей и техники у нее есть.

Напомним, между этими документами 14 марта были подписаны несколько новых постановлений правительства. Они снимают ограничения на выплаты авансов «Метрострою» без подтверждения ранее выполненных работ, а также позволяют изменить контрактные сроки по Фрунзенскому радиусу и Лахтинско-Правобережной линии. Кроме того, в 2019 году перераспределены средства на строительство метро.