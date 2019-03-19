Клип Хаски «Иуда» останется заблокированным. Таганский суд увидел в нём инструкцию по продаже наркотиков

Таганский суд Москвы отказал в жалобе рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) к Министерству внутренних дел России из-за блокировки клипа на трек «Иуда». Отказ был вынесен днём 19 марта.

Как сообщает в своём твиттере представитель правозащиты движения «Открытая Россия» Валентина Дехтяренко, судья отказала в удовлетворении иска, несмотря на то, что в клипе не показаны наркотики.

«Иуду» Роскомнадзор заблокировал в конце 2018 года по требованию МВД РФ. Силовикам показался странным замысел клипа, в котором лирический герой рэпера перемалывает аудиоплёнку через мясорубку, а потом доставляет кусочки с помощью системы закладок, как это делают наркокурьеры. Представитель МВД в суде пояснил, что в ролике «указан способ ухода от уголовной ответственности за распространение наркотических средств».

Дмитрий Кузнецов, он же Хаски, ответил на это, что под данный критерий попадают многие любимые всеми фильмы. Например, в картине «Бриллиантовая рука» показан способ контрабанды.