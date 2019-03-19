Нападающий «Краснодара» Ари о словах Погребняка про темнокожих футболистов: Очень грустно, что такие люди еще есть
Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари признался, что его не задели слова форварда «Урала» Павла Погребняка про темнокожих игроков в сборной России. В интервью ESPN 19 марта Ари признался, что его обидчик не заслуживает такого внимания.
«Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют. Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое», – заявил Ари.
Также уроженец бразильского города Форталеза заявил, что он страдал от расизма в России, как и многие другие темнокожие игроки, например, Роберто Карлос, Халк и Это'о.
«Однако с тех пор прошло уже несколько лет. Сейчас такого уже нет. Говорят, что в Петербурге такое случается чаще», – подчеркнул Ари.
Ранее стало известно, что за слова про темнокожих футболистов к Погребняку могут применить суровые меры, вплоть до дисквалификации.
Справка:
Павел Погребняк – воспитанник московского «Спартака». С 2007 по 2009 год он играл за «Зенит» и в его составе стал чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В 58 матчах за «Зенит» Погребняк забил 22 гола, в том числе гол в матче с «Манчестер Юнайтед» за Суперкубок. Также сыграл 33 матча за сборную России и забил восемь мячей.