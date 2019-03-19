Нападающий «Краснодара» Ари о словах Погребняка про темнокожих футболистов: Очень грустно, что такие люди еще есть

Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари признался, что его не задели слова форварда «Урала» Павла Погребняка про темнокожих игроков в сборной России. В интервью ESPN 19 марта Ари признался, что его обидчик не заслуживает такого внимания.

«Очень грустно, что такие люди еще есть. Я намерен продолжать выступать за сборную России. У меня было столько трудностей, что подобные слова меня больше не волнуют. Сейчас многие считают, что он настоящий засранец, раз говорит такое», – заявил Ари.

Также уроженец бразильского города Форталеза заявил, что он страдал от расизма в России, как и многие другие темнокожие игроки, например, Роберто Карлос, Халк и Это'о.

«Однако с тех пор прошло уже несколько лет. Сейчас такого уже нет. Говорят, что в Петербурге такое случается чаще», – подчеркнул Ари.

Ранее стало известно, что за слова про темнокожих футболистов к Погребняку могут применить суровые меры, вплоть до дисквалификации.