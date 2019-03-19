«Спасибо, что были с нами 27 лет». Сеть «Кей» прекратила существование. Ее магазины переходят под бренд DNS

Одна из старейших в Петербурге сетей компьютерных магазинов «Кей» прекратила работу. С 18 марта на ее сайте появилась заглушка «Спасибо, что были с нами 27 лет!».

Совладелец компании Михаил Иващенко подтвердил «Фонтанке», что в настоящее время все офлайновые магазины тоже закрыты. «В ближайшие две недели более 20 торговых точек откроется под брендом DNS», – сказал он.

О том, что сеть «Кей» покидает петербургский рынок, передавая бизнес ретейлеру с владивостокскими корнями DNS, «Фонтанка» сообщила в начале января. В рамках сделки DNS арендует у «Кей» его собственные помещения, а также петербургский ретейлер переуступит права на часть площадей, которые снимает в торговых комплексах, а оставшиеся магазины просто закроет. На начало года сеть насчитывала 20 магазинов в Петербурге, 9 в регионах, а также несколько пунктов выдачи заказов в Москве и Ленинградской области.

Сумма сделки с DNS не раскрывается. По словам Михаила Иващенко, она окончательно будет закрыта в начале апреля.

Сеть «Кей» была основана в 1991 году. По данным СПАРК, ее собственниками являются Михаил Иващенко (74%) и Елена Терентьева (26%). Очевидных финансовых проблем компания не испытывала. По итогам 2017 года выручка ООО «Кей» составила 4,5 млрд рублей, чистая прибыль – 11 млн рублей.

По мнению экспертов, «Кей» не увидел для себя перспектив развития: с одной стороны на него давят крупные федеральные игроки, которые благодаря объемам могут получать более выгодные условия от поставщиков, с другой стороны – трансграничная торговля.