Глава ЛУКОЙЛа предложил сгладить скачки цен на бензин возвращением алкоголя на заправки

Возврат слабоалкогольных напитков на заправки позволит разобраться с торговлей спиртным из багажников и «покроет и устранит пики скачков» цен на топливо, заявил 19 марта журналистам глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Как полагает Алекперов, продажу спиртного на автозаправках стоит легализовать, поскольку алкогольными напитками всё равно торгуют, но из-под полы. При этом, как правило, распространяют некачественную продукцию.

«Лучше это систематизировать. Это, в том числе, повысит маржинальность розничного рынка, чтобы покрыть и устранить пики скачков цены, которые происходят», – цитирует Алекперова «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

Впрочем, предполагается, что в этом году резких перепадов не будет. По словам главы ЛУКОЙЛа, в 2019-м удастся обеспечить стабильность стоимости топлива так, что дорожать оно будет в пределах инфляции.

Запрет на торговлю слабоалкогольными напитками, включая пиво, принят в 2011 году. В 2017-м в Госдуму внесли законопроект, который может снять ограничение. Вагит Алекперов ещё в октябре прошлого года одобрил идею. Разрешение на торговлю спиртным также поддержали в «Независимом топливном союзе», писал ТАСС. Предполагается, что такая мера приведёт к росту доходов заправок и позволит сдержать рост цен на бензин.