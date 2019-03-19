Московское шоссе парализовало серьёзное ДТП с маршруткой и тягачом

Плотные пробки образовались на Московском шоссе из-за серьёзного ДТП с участием маршрутки в Любани.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 19 марта около 10:25 на 661-м километре трассы М-10 «Россия» (Московское шоссе) в Тосненском районе Ленобласти столкнулись седельный тягач и автобус «ПАЗ». В автобусе пострадала пассажирка, женщина лет 60 на вид. Она госпитализирована.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» добавляют, что автобус – это маршрутка. На место прибыли две кареты скорой помощи. Тягач развернуло поперёк дороги, и для проезда осталась только одна полоса. У женщины, как говорят, травма головы.

По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону области растянулась примерно на 5 километров, в сторону города – примерно на 3,5 километра.