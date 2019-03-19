Арбитраж разрешил владельцу «Юлмарта» взыскать с компании 659 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти включил совладельца ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина в реестр его кредиторов. Как следует из картотеки арбитражных дел, 14 марта признаны обоснованными требования предпринимателя к НАО «Юлмарт» на 659 млн рублей.

Также в реестр кредиторов ретейлера были включены требования дочерней компании банка ВТБ «ВТБ Факторинг» на 154 млн рублей и компании «Биг Бокс» на 50 млн рублей. Последняя управляет гипермаркетами «Ряды» и принадлежит акционерам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.

Сам Костыгин заявил, что решение суда «в очередной раз подтвердило, что мы были и остается заинтересованы в сохранении бизнеса и инвестировали в него миллиарды рублей».

В отношении НАО «Юлмарт» была введена процедура наблюдения в июне 2018 года. В число крупнейших кредиторов входит Сбербанк с требованием 1,3 млрд рублей. На включение в число кредиторов компании также претендует «Сбербанк Факторинг», которая намерена взыскать с «Юлмарта» 1,4 млрд рублей.