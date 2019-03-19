Арбитраж разрешил владельцу «Юлмарта» взыскать с компании 659 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти включил совладельца ретейлера «Юлмарт» Дмитрия Костыгина в реестр его кредиторов. Как следует из картотеки арбитражных дел, 14 марта признаны обоснованными требования предпринимателя к НАО «Юлмарт» на 659 млн рублей.
Также в реестр кредиторов ретейлера были включены требования дочерней компании банка ВТБ «ВТБ Факторинг» на 154 млн рублей и компании «Биг Бокс» на 50 млн рублей. Последняя управляет гипермаркетами «Ряды» и принадлежит акционерам «Юлмарта» Дмитрию Костыгину и Августу Мейеру.
Сам Костыгин заявил, что решение суда «в очередной раз подтвердило, что мы были и остается заинтересованы в сохранении бизнеса и инвестировали в него миллиарды рублей».
В отношении НАО «Юлмарт» была введена процедура наблюдения в июне 2018 года. В число крупнейших кредиторов входит Сбербанк с требованием 1,3 млрд рублей. На включение в число кредиторов компании также претендует «Сбербанк Факторинг», которая намерена взыскать с «Юлмарта» 1,4 млрд рублей.
Справка:
«Юлмарт» – один из крупнейших российских онлайн-ретейлеров. Последние три года компания переживает акционерный конфликт, который уже стал причиной финансовых проблем и исков от кредиторов, а также привел к возбуждению против совладельца компании Дмитрия Костыгина уголовного дела по обвинению в мошенничестве с полученными кредитами.