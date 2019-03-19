Комитет имущественных отношений покинула Марина Янкина. На ее место пока никого не взяли

Марина Янкина ушла с поста заместителя председателя комитета имущественных отношений Петербурга. Информацию «Фонтанке» 19 марта подтвердили в пресс-службе КИО.

Заявление на увольнение по собственному желанию Янкина написала месяц назад, 7 марта чиновница отработала свой последний день в комитете. В круг ее полномочий входили нормативно-методическое управление и управление по работе с крупными контрагентами. В настоящее время ее обязанности распределены между действующими заместителями главы комитета. Янкина занимала должность замглавы комитета с 2013 года.

Напомним, в январе врио губернатора Александр Беглов назначил главой КИО Валерия Калугина. Он с 2008 по 2015 год возглавлял комитет по земельным ресурсам и землеустройству, после чего перешел работать в «Консалтинговую группу ВВК». В том же году в Петербурге в результате объединения комитетов по земельным ресурсам и управлению городским имуществом появился КИО.

Предшественник Калугина, Михаил Мокрецов, занимавший также пост вице-губернатора, был освобожден от должности в конце 2018 года.