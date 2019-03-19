«Как кегли в боулинге». Британский футболист после разгромного матча въехал на BMW в злых болельщиков

В Великобритании расследуют инцидент, произошедший после одного из футбольных матчей в Уэльсе. Игрок проигравшей команды в ответ на насмешки протаранил на своем автомобиле толпу болельщиков команды-соперника. Пострадали 11 подростков – по иронии судьбы, столько же, сколько бывает игроков в футбольной команде.

Как сообщает Wales Online, инцидент случился еще в прошлом году, 19 апреля, на автостоянке футбольного стадиона в одной из деревень в Уэльсе. В тот вечер на нем прошел футбольный матч между клубами «Корнелли» и «Маргэм» – последний проиграл со счетом 5:0. Болельщики победившей команды стали насмехаться над проигравшими, и 36-летний игрок «Маргэма» Ли Тейлор, услышав провокационные выкрики, сел в свой BMW и протаранил обидчиков.

В результате медицинская помощь потребовалась 11 подросткам. По словам прокурора, обвиняемый использовал автомобиль как оружие, чтобы въехать в группу подростков, и «косил их, как кегли в боулинге».

Тейлору инкриминируют опасное вождение, попытку причинить тяжкие телесные повреждения и нападение. Сам спортсмен свою вину отрицает.