«Сестрички мои, растолкаемся». Курганцы не получили благословения от духовника патриарха Кирилла, кроме випов

Служба в курганском Александро-Невском кафедральном соборе завершилась разочарованием для многих верующих: не все смогли получить благословение высокопоставленного гостя, духовника патриарха схиархимандрита Илии (Ноздрина), приехавшего в Зауралье с трехдневным визитом.

Об этом 19 марта сообщает Znak.com. Великое повечерие в соборе посетило более 300 человек, старое здание храма с трудом вместило всех желающих получить благословение 87-летнего священника. Бывший насельник Оптиной пустыни, сейчас живущий в резиденции патриарха в Переделкино, — один из немногих оставшихся в России старцев, многие верят в особую силу его молитвы.

«Верующие, по их признаниям, думали, что возможность получить благословление от схиархимандрита появится, когда тот выйдет к прихожанам. Однако к их большому разочарованию, старец не стал походить к пастве, заняв приготовленное для него место возле алтаря», – пишет Znak.com.

Портал также сообщает о «небольшой давке» из-за того, что люди попытались пробиться к монаху.

«Служители церкви начали расталкивать верующих со словами: «Сестрички мои дорогие, растолкаемся, растолкаемся», вжимая впереди стоящих в задние ряды верующих», – отмечает портал.

Издание также добавляет, что верующих смутили группы богато одетых людей, которых без труда и очереди пропустили к схиархимандриту. Сами они назвались жителями Тюмени и заявили, что им «скоро уезжать».

«Кто именно приехал из соседнего региона, выяснить не удалось. Но таких групп было три-четыре, всех их служители храма подводили без очереди к схиархимандриту», – отмечает Znak.com, предположив, что это были некие VIP-персоны.

Старец покинул собор через полчаса. Работники храма обнадёжили расстроенных людей, что у них ещё будет шанс попросить благословения у отца Илии в Богоявленском соборе, где аналогичная служба пройдёт 20 марта.