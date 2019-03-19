Кокорин в СИЗО подарков ни от кого не ждет, но хочет позвонить семье. Жена его уже поздравила

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин встретил 19 марта свой 28-й день рождения в СИЗО «Бутырка». Сам футболист подарков не просит, но обещает позвонить семье, передают «Известия».

«Я думаю, что воспользуюсь разрешением следователя на звонок семье. Никаких подарков ни от кого я не просил — ни от родных, ни от друзей», — сказал Кокорин.

Жена футболиста Дарья Валиева уже поздравила Кокорина в инстаграме, добавив его фотографию с сыном: «Любимый, с Днем Рождения. Будь сильным. Мы всегда рядом. Все наладится, и все будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждем тебя».

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у Кокорина. Дело в том, что в марте 2018 года нападающий перенес операцию на колене. Адвокат футболиста Татьяна Стукалова рассказывала, что у игрока «Зенита» в СИЗО болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. По ее словам, если ее подопечный не будет разрабатывать колено, то это может закончиться заменой сустава.

Кроме того, во время электрофореза Кокорин якобы получил ожог. Однако руководство ФСИН утверждает, что ничего страшного со спортсменом не происходит, а все его беды от того, что он мало двигается.