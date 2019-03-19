В Ленинградском зоопарке проснулись Ижорик, Отрада и Августина. Сурки начали свою весну с поедания новогодней ёлки

Пробуждение сурков в Ленинградском зоопарке ознаменовало приход настоящей весны. Зверьки очнулись от спячки и выбрались из своих домиков 19 марта. Об этом в соцсетях сообщает пресс-служба музея живой природы.

В зоопарке живут три сурка — Ижорик, Отрада и Августина. Их в 2017 году учреждению подарила администрация Ленобласти. Ижорик и Августина спали в одном домике, а третья постоялица переживала зиму в одиночестве.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поделились милыми видео, на которых сурки грызут ёлку, потягиваются, бегают по вольеру и радуются теплу.