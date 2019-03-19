В шведском квартале «IQ Гатчина» стартовали продажи нового корпуса III очереди

ЗАО «Ленстройтрест»

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу второй корпус третьей очереди ЖК «IQ Гатчина», который расположен на въезде в Гатчину и занимает территорию площадью более 19 га. На старте продаж стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей.

Новый четырехсекционный корпус высотой от 9 до 10 этажей рассчитан на 205 квартир площадью 8 643 кв. м (без учета балконов, лоджий, веранд и террас). На выбор покупателей представлены как функциональные студии и однокомнатные квартиры, так и семейные форматы – двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Из отличительных решений в новом корпусе можно отметить: разнообразные варианты европланировок, гардеробные во многих квартирах, просторные лоджии, квартиры с высокими потолками – 3 метра.

Минимальная стоимость студии в третьей очереди ЖК «IQ Гатчина» составляет от 1,623 млн рублей. Цена однокомнатной квартиры начинается от 2,154 млн рублей. Наиболее дорогой вариант «однушки» обойдется в 3,733 млн рублей. Стоимость двухкомнатной квартиры варьируется от 3,5 млн рублей, трехкомнатной – от 5,12 млн рублей. Стоимость указана при покупке квартиры с черновой отделкой на условиях 100% оплаты.

ГК «Ленстройтрест» предлагает покупателю несколько вариантов отделки на выбор – черновую, чистовую отделку от застройщика и индивидуальный дизайн-проект жилого пространства, который можно разработать благодаря онлайн-услуге «Конфигуратор отделки».

На начальном этапе квартиры в новом корпусе можно приобрести с использованием ипотечного кредитования от ведущих банков Северо-Западного региона.

Строительство нового корпуса третьей очереди шведского квартала «IQ Гатчина» планируется завершить в третьем квартале 2021 года, срок передачи ключей дольщикам – 2 квартал 2022 года включительно.

«Жилой квартал IQ Гатчина возводится по проекту шведского архитектора Йоханнеса Товатта. Дома разной этажности, просторные мощеные дворы, ландшафтный дизайн – в проекте удалось совместить архитектурные традиции исторической застройки Гатчины и комфорт европейских кварталов. Новый корпус третьей очереди будет построен в рамках единой архитектурной концепции. Покупателей ждут яркие «пиксельные» фасады, а также оригинальная отделка мест общего пользования, которая перекликается с «интеллектуальным» названием квартала», – рассказывает Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест».

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ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/