В Ленобласти студент пообещал повторить «колумбайн» в своём колледже. Разбираться с нездоровыми идеями будут врачи

Планы по расправе с однокурсниками рассекретил в социальной сети студент учебного заведения в Волховском районе Ленинградской области. Буйная фантазия впечатлила не только сверстников, но также полицию и ФСБ.

Как сообщает издание 47news 19 марта, устроить бойню с использованием огнестрельного оружия 16-летний учащийся пообещал своим недоброжелателям в Волховском колледже транспортного строительства. Пост на своей странице «ВКонтакте» разместил в воскресенье, 17 марта. Реакцию получил на следующий же день — утром полицейские уже караулили его перед входом в учебное заведение.

Несмотря на угрожающие заявления, оружия на занятия студент не принёс. При обыске в квартире в Сясьстрое также не нашли ничего огнестрельного. Объяснять мотивы своего поведения юноше предстоит в психоневрологическом диспансере в Лодейном Поле, куда его поместили после задержания.

По данным 47news, всплеском агрессии в соцсети полицию и сотрудников регионального УФСБ заинтересовал замдиректора колледжа, которому про запись рассказали учащиеся. При этом раньше странностей в поведении юноши не замечали.