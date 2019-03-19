Происшествия
В Ленобласти студент пообещал повторить «колумбайн» в своём колледже. Разбираться с нездоровыми идеями будут врачи
Планы по расправе с однокурсниками рассекретил в социальной сети студент учебного заведения в Волховском районе Ленинградской области. Буйная фантазия впечатлила не только сверстников, но также полицию и ФСБ.
Как сообщает издание 47news 19 марта, устроить бойню с использованием огнестрельного оружия 16-летний учащийся пообещал своим недоброжелателям в Волховском колледже транспортного строительства. Пост на своей странице «ВКонтакте» разместил в воскресенье, 17 марта. Реакцию получил на следующий же день — утром полицейские уже караулили его перед входом в учебное заведение.
Несмотря на угрожающие заявления, оружия на занятия студент не принёс. При обыске в квартире в Сясьстрое также не нашли ничего огнестрельного. Объяснять мотивы своего поведения юноше предстоит в психоневрологическом диспансере в Лодейном Поле, куда его поместили после задержания.
По данным 47news, всплеском агрессии в соцсети полицию и сотрудников регионального УФСБ заинтересовал замдиректора колледжа, которому про запись рассказали учащиеся. При этом раньше странностей в поведении юноши не замечали.
Справка:
Напомним, что в 1999 году двое старшеклассников атаковали школу «Колумбайн» в американском штате Колорадо. 13 человек погибло, 37 были ранены. После этого массовые убийства в учебных заведениях стали сравнивать с этой трагедией. В России о колумбайнах заговорили, в частности, после случившегося в январе 2018 года нападения подростков на учительницу и детей из младшего класса в пермской школе №1267, а также январской атаки на учащихся седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ и стрельбы в Керченском колледже в октябре.