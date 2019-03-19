Гроза купчинских офисов микрозаймов задержан в Петербурге. На Ярослава Гашека он посетил почти все конторы

Налетчик, предположительно, нападавший на микрофинансовые организации и комиссионки, задержан в Петербурге. Фигурант предпочитал Купчино, улицу Ярослава Гашека.

Так, по версии следствия, от его рук пострадали ООО «МКК Твои плюс», «Твои деньги» (из сейфа этой конторы он унес 24 тысячи рублей), комиссионный магазин ИП «Колодзинский» на Гашека. Также в «послужном списке» – разбой в МКК «Финкейс» «Россденьги» на улице Белы Куна. Все преступления были совершены в минувшую зиму. Во всех случаях налетчик угрожал работникам фирм и забирал деньги.

Как сообщили «Фонтанке» 19 марта в ГУ МВД РФ по городу и области, задержан 31-летний гражданин. Скорее всего, в деле еще будут новые эпизоды.

Мужчина арестован.