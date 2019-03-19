В трубу, устроившую баню БДТ, врезали новые 7 метров. Движение ограничено еще на сутки

Работы на месте прорыва трубы за БДТ продолжаются – уже дорожные. Движение там пока ограничено, полностью открыть его планируется 20 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 19 марта, ремонт трубопровода у дома 59 по набережной Фонтанки специалисты компании завершили с опережением нормативного срока. Пришлось заменить 7 метров трубы, и уже к 2 часам ночи циркуляция теплоносителя в зоне отключённого участка была восстановлена. Работы вели две ремонтные бригады в составе 12 человек и пяти единиц техники.

Предстоит привести в порядок дорожно-асфальтное покрытие в Степановском проезде и на Инструментальной линии. Пока используется динамическая схема движения – для транспорта открыты технологические проезды, отмечают в пресс-службе. И напоминают, что в случае парения или вытекания горячей воды необходимо как можно скорее покинуть это место.

18 марта около полудня у дома 59 по набережной Фонтанки, за зданием бизнес-центра «Лениздат», прорвало трубу, горячая вода стала вытекать на поверхность, и пар окутал Апраксин двор, БДТ и набережную. В промоину, образовавшуюся на месте коммунальной аварии, частично ушёл автомобиль.