Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

АО «Строительный трест»

«Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце зимы – начале весны 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».

Продолжается возведение первого этапа ЖК «Новое Купчино», который состоит из пяти 13-этажных секций. В первых трех секциях завершается кирпичная кладка стен 10-го этажа, в двух других общестроительные работы ведутся на уровне 7-го.

В ЖК NEWПИТЕР ведется строительство седьмого, восьмого, девятого и десятого лотов, а также общеобразовательной школы на 550 детей.

В седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР сантехнические и электрические работы выполнены на 95% и 90% соответственно. Весной строители приступили к благоустройству прилегающей территории и подготовке ко вводу объекта в эксплуатацию. Восьмой лот ЖК NEWПИТЕР находится на начальном этапе строительства – в феврале рабочие приступили к созданию первого этажа. В девятом лоте жилого квартала ведутся общестроительные работы. В марте производится заливка фундамента секций и создание стен. В десятом лоте проводятся электрические и сантехнические работы, продолжается процесс создания стяжки пола.

В составе ЖК «Капитал» ведется строительство 9-секционного лота 7-21 и ЖК «Архитектор» (лот 8).

Весной в секциях «А», «Б», «В» и «Г» лота 7-21 строители смонтировали все окна в квартирах со 2-го по 20-й этаж. Вертикальное остекление балконов и лоджий выполнено на 50%. В марте была завершена прокладка наружных сетей. Кровля готова на 95%, декоративные элементы – на 90%.

Продолжаются работы в секциях «Д», «Е», «Ж», «И» и «К». Напомним, что высота первых трех секций – 20 этажей, двух последних – 18. Во всех них в марте был завершен монтаж алюминиевых каркасов витражей. В «Д» и «Е» был установлен коллектор отопления, со 2-го по 20-й этаж произведен запуск тепла. В секциях с «Д» по «К» продолжается монтаж лифтового оборудования.

Также в Кудрово идет строительство жилого комплекса «Архитектор» высотой 27 этажей и рассчитанного на 869 квартир. Дом состоит из пяти секций: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. В настоящий момент построены 12-е этажи в секциях 8.1 и 8.2, 11-й этаж в 8.3, 10-й в 8.4 и 9-й в составе секции 8.5. На объекте ведутся общестроительные работы.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга строится пятиэтажный жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка». В марте ожидается начало отделки мест общего пользования.

В Калининграде ведется строительство третьего лота (второй очереди) ЖК «Город мастеров», ввод в эксплуатацию которого назначен на середину 2019 года.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК «Новое Купчино» – застройщик ООО «СтройТрестГалант-2», проектная декларация на сайте https://www.stroytrest.spb.ru

ЖК "NEWПИТЕР" – застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) – застройщик ООО "ИК"СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Архитектор» - застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК «Сосновка» – застройщик ОА «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

ЖК "Город Мастеров" – застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/