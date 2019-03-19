Москва не вошла в сотню самых дорогих городов мира. Затратней всего — жизнь в Сингапуре, Париже и Гонконге

Рейтинг городов мира с самым дорогим уровнем жизни составила британская компания Economist Intelligence Unit. Первую строчку в 2019 году заняли сразу три города — прошлогодний лидер Сингапур, а также Париж и Гонконг, которые раньше были в первой пятерке.

В опубликованном 19 марта исследовании сказано: для составления топа авторы проанализировали более 400 цен на 160 товаров и услуг, включая продукты питания, напитки, одежду и аренду жилья.

Париж входит в десятку рейтинга с 2003 года, в прошлом году он был на втором месте. По данным Economist Intelligence Unit, во французской столице только цены на алкоголь, сигареты и транспорт можно назвать не завышенными. Этого нельзя сказать о других услугах: женская стрижка, например, в Париже обойдется в $119, тогда как в Цюрихе — $74 и $54 — в Осаке, занявшей пятое место.

Также в ТОП-10 – Женева, Сеул, Копенгаген, Нью-Йорк, Тель-Авив и Лос-Анджелес (последние два города делят десятое место).

Москва за последний год выпала из первой сотни: потеряв более десятка строчек, она опустилась на 102-е место.

В конце списка из 133 городов оказались столицы Венесуэлы (Каракас), Сирии (Дамаск), Узбекистана (Ташкент), также одним из самых дешевых городов стала южная столица Казахстана Алма-Ата. Компанию им составили Бангалор, Карачи, Лагос, Буэнос-Айрес, Ченнаи и Нью-Дели.