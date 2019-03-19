В ЖК OSTROV открылся гастромаркет с фермерской продукцией

АО «Строительный трест»

В марте в построенном жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, начал работать гастромаркет «Лосево» – совмещенный с бургерной и стейк-хаусом магазин натуральных продуктов.

Это уже второй проект партнера компании «Строительный трест», расположенный в жилых объектах девелопера. Общая площадь гастромаркета составляет 300 кв. м, половину из которых занимает супермаркет экопродуктов собственного производства. Вторая половина площади отведена под кухню и кафе, основными позициями в меню которого будут свежеприготовленные стейки и бургеры.

Таким образом, собственная инфраструктура жилого комплекса на Петровском острове теперь включает: муниципальный детский сад, современный центр развития ребенка, видовой ресторан на набережной Ждановки, гастромаркет с натуральными продуктами и собственной кулинарией, салон красоты и цветочное пространство.

Жилой комплекс бизнес-класса OSTROV был введен в эксплуатацию на Петровском проспекте, 5, в конце 2017 года. Сегодня продолжается активное заселение объекта. В 10-этажном доме отсутствуют студии и однокомнатные квартиры – только просторное жилье от двух до четырех комнат. В комплексе 404 квартиры: от 56 до 173 кв. метров. Стоимость квадратного метра в проекте начинается от 160 500 рублей. В доме предусмотрен подземный паркинг на 380 мест.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "OSTROV" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/