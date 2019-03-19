Суд поддержал антимонопольщиков в споре с ВЦКП. Центр незаконно удерживает средства горожан на счетах. ВЦКП не согласен

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законность предупреждения, которое городское управление антимонопольной службы (УФАС) вынесло ГУП «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства» (ВЦКП). Предприятие получало процент от остатка на своем счету, задерживая деньги плательщиков.

Как сообщает УФАС 19 марта, предупреждение датируется 2018 годом. Тогда управление проверяло информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны ВЦКП в отношении двух жилкомсервисов Невского района. ВЦКП имеет специальный банковский счет, с которого деньги, оплаченные петербуржцами за услуги ЖКХ, перечисляются ресурсоснабжающим и управляющим компаниям и организациям. Перечисление должно происходить не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей.

«Вместе с тем сложилась ситуация, при которой ВЦКП получает денежные средства и не перечисляет платежи на протяжении длительного периода времени, преследуя свою экономическую выгоду, – заявляют антимонопольщики. – В соответствии с заключенным между банком и ВЦКП дополнительным соглашением к договору на банковское обслуживание – организации начисляется процент на остаток по счету».

В связи с этим предприятию, которое занимает доминирующее положение на рынке, было выдано предупреждение о необходимости привести расчеты в соответствие с законодательством и расторгнуть допсоглашения к договору на банковское обслуживание. ВЦКП пытался обжаловать предупреждение в суде, который подтвердил правоту УФАС. На предприятии «Фонтанке» заявили, что по-прежнему считают решение незаконным и будут его обжаловать в апелляционной инстанции.