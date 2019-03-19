Газ и тормоз – слишком близко. «БМВ» въехала в «Призму»

Четвёртый раз за четыре дня в Санкт-Петербурге автомобили атакуют дома. Утром 19 марта водитель попал в супермаркет.

На площади Конституции, 7, девушка на «БМВ» заехала в «Призму» через окно, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал. «Даже подушки сработали. Говорят, перепутала газ и тормоз», – поясняет очевидец.

«Я общался с женщиной 50 лет, что была за рулем, она сказала, что тормозила, и в машине произошел глюк, машина сама ускорилась и врезалась в здание, но никто в окно «Призмы» не въезжал», – уточняет читатель «Фонтанки» Александр.

Накануне, 19 марта, в здание на Балтийской улице врезался «Датсун». До этого, 16 марта, «Рено», подрезанный таксистом на Большом проспекте П.С., отправился в магазин, который уже пережил и подобное ДТП, и сильный пожар. Ещё одна «БМВ» влетела в дом на проспекте Стачек – под воздействием «Жигулей».