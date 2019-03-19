Два корпуса Университета ИТМО на Ломоносова возобновили работу после февральского ЧП
Два корпуса Университета ИТМО на улице Ломоносова в Петербурге полностью возобновили свою работу 19 марта. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе вуза, занятия начались с раннего утра.
Напомним, ранее в ИТМО рассказали, что первый и третий корпус не пострадали при обвале крыши второго. Несущие конструкции не были повреждены. В понедельник в помещения вернулся педагогический состав, а во вторник здесь начались пары для студентов. Перед этим в зданиях прибрались, установили маяки для мониторинга. Четвёртый корпус к учёбе подготовят позднее, в апреле.
Справка:
Обрушение кровли и деревянных перекрытий пяти этажей корпуса ИТМО произошло 16 февраля. Из здания были эвакуированы 86 студентов и преподавателей, пострадавших и погибших нет. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ремонтировало исторический корпус ООО «ПетербургРеставрация».