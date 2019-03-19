Смольный продлил сроки по строительству оранжевой линии метро и добавил 2 млрд рублей на фиолетовую

Вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, временно исполнявший обязанности губернатора, подписал несколько постановлений по строительству метро в Петербурге. С коричневой и оранжевой линий деньги перекидывают на Фрунзенский радиус.

Согласно подписанным документам, срок окончания строительства перегона «Спасская» – «Горный институт» сдвигается к лету 2022 года. О том, что успеть в прописанные контрактом сроки (осень 2019 года), не получится, было известно давно. Однако ранее предполагалось, что подрядчик может справиться в 2021-м. О проблемах со сдачей участка «Фонтанка» подробно писала в декабре.

Кроме того, Смольный перераспределил затраты на строительство различных линий метро в 2019 году. С оранжевой и коричневой линий срезали 2 млрд и 700 млн рублей соответственно, прибавив денег на Фрунзенский радиус. Напомним, на выходных стало известно о еще одном распоряжении, которое позволяет изменить условия контракта по строительству трех станций фиолетовой линии метро в части сроков, а именно — продлить их до 31 августа. Кроме того, у заказчика теперь есть возможность авансировать подрядчика без подтверждения работ по ранее выданным авансам.

О том, какие еще правила для «Метростроя» поменял Смольный и как сама компания решила проблему с банковской гарантией, читайте в материале «Фонтанки».